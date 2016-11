Sciopero nazionale treni 25 novembre 2016, servizi Trenord e Trenitalia, orari e fasce garantite

Si svolgerà venerdì 25 novembre 2016 lo sciopero del trasporto indetto a livello nazionale dai sindacati. Di seguito i servizi di Trenord e Trenitalia, con tutte le indicazioni per i passeggeri:

MODALITÀ SCIOPERO TRENORD (Dalle 00.01 alle 21.00 di venerdì 25 novembre 2016)

– Dalle 00.01 alle 21.00 di venerdì 25 novembre 2016, le organizzazioni sindacali: CUB Trasporti; SGB Sindacato Generale di Base; l’USB Lavoro Privato Trasporti e il CAT Coordinamento Autorganizzato Trasporti hanno proclamato uno Sciopero Nazionaleche coinvolge il settore del trasporto ferroviario.

– Treni coinvolti – All’agitazione sindacale potrà aderire il personale appartenente al Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e TRENORD, pertanto i treni Regionali, Suburbani e la lunga percorrenza di Trenord potranno subire ritardi, variazioni e/o cancellazioni.

– Fasce di garanzia – Sono previste fasce orarie di garanzia, dalle 6.00 alle 9.00 e dalle 18.00 alle 21.00, durante le quali viaggeranno:

– i treni inseriti nella lista dei servizi minimi garantiti la cui PARTENZA è prevista dopo le ore 6.00 e l’ARRIVO a destinazione finale entro le ore 9:00;

– i treni inseriti nella lista dei servizi minimi garantiti la cui PARTENZA è prevista dopo le ore 18.00. [ servizi-minimi-garantiti ]

– Collegamenti con aeroporti – Coinvolti anche i collegamenti aeroportuali “Milano Cadorna/Milano Centrale – Malpensa Aeroporto” e “Malpensa Aeroporto – Bellinzona” per i quali, in caso di non effettuazione del treno, sono previste corse autobus sostitutive per le sole tratte “Milano Cadorna – Malpensa Aeroporto” [senza fermate intermedie] e “Malpensa Aeroporto – Bellinzona” [senza fermate intermedie].

– Saranno possibili ripercussioni anche dopo la conclusione dello sciopero.

MODALITÀ SCIOPERO TRENITALIA

Dalle ore 00.00 alle ore 21.00 di venerdì 25 novembre 2016 è stato indetto uno sciopero nazionale del personale del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

– Frecce – Le Frecce circoleranno regolarmente.

-Treni a lunga percorrenza – Per i treni a lunga percorrenza è stato predisposto uno speciale programma di circolazione, che comprende e integra i servizi essenziali previsti in caso di sciopero, riportato di seguito.

– Treni regionali – Per i treni regionali saranno garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00 (come riportato in Orario ufficiale Trenitalia e su questo sito). Si prevede inoltre l’effettuazione di ulteriori servizi, con particolare attenzione alle relazioni a maggiore traffico viaggiatori.

– Disservizi possibili prima e dopo – L’agitazione sindacale potrà comportare ulteriori modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione.