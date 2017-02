Sciopero taxi Milano, la protesta contro Uber continua

La protesta dei taxi a Milano continua: lo sciopero per manifestare contro il sevizio Uber prosegue.

I tassisti hanno organizzato presidi a oltranza e assemblee spontanee davanti alla Stazione Centrale e agli aeroporti di Milano e Malpensa.

“Non siamo noi a non rispettare la legge, bastava rispettare quella che c’era prima” ha detto uno dei portavoce davanti alla stazione centrale.

Intanto, si ingegnano i cittadini che non si orientano soltanto sui mezzi pubblici, ma utilizzano anche le diverse offerte di car sharing.

