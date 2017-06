Sciopero treni Milano 15 – 16 giugno 2017 Milano, orari, servizi garantiti, bus per aeroporto, info

Si svolgerà venerdì 16 giugno 2016 uno sciopero nazionale del trasporto, che coinvolge il settore ferroviario e al quale potrebbe aderire sia il personale appartenente al Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane sia quello appartenente a TRENORD.

ORARIO – Lo sciopero si svolgerà dalle ore 21.00 di giovedì 15 alle ore 21.00 di venerdì 16 giugno 2017

TRENI COINVOLTI – Saranno GARANTITI I TRENI così come indicato:

– Giovedì 15 giugno viaggiano regolarmente i treni già in corsa o con partenza prevista prima delle ore 21.00 e che arrivano a destinazione entro le ore 22.00;

– Venerdì 16 giugno, sono previste le fasce orarie di garanzia [6.00-9.00 e 18.00-21.00], pertanto viaggiano i treni con partenza dalle ore 6.00 e che arrivano a destinazione entro le ore 9.00 e quelli con partenza dopo le ore 18.00 indicate nell’ ELENCO DEI SERVIZI GARANTITI TRENORD .

COLLEGAMENTI AEROPORTUALI – Coinvolti anche i collegamenti aeroportuali “Milano Cadorna/Milano Centrale – Malpensa Aeroporto” e “Malpensa Aeroporto – Bellinzona”.

– Sono previsti autobus no stop per l’eventuale sostituzione delle corse non effettuate tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto e tra Malpensa Aeroporto e Bellinzona.

SCIOPERO ATM – Per le modalità di adesione di ATM clicca qui