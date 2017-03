Sciopero treni Milano 8 marzo 2017, orario disagi Trenord, fasce di garanzia, info

Lo sciopero è stato indetto per mercoledì 8 marzo dalle associazioni sindacali CUB Trasporti, SGB Sindacato Generale di Base e USB – Lavoro Privato [dalle 9.01 alle 17.00], da mezzanotte alle ore 21.00.

I DISAGI – Il servizio Regionale, Suburbano, Aeroportuale, così come la lunga percorrenza di Trenord, potrebbero subire ritardi, variazioni e/o cancellazioni.

COLLEGAMENTI AEROPORTUALI – I collegamenti aeroportuali “Milano Cadorna/Milano Centrale – Malpensa Aeroporto” e “Malpensa Aeroporto – Bellinzona”, in caso di non effettuazione dei treni, potranno essere sostituiti da autobus Point-to-Point [Senza fermate intermedie] per le sole tratte “Luino – Malpensa Aeroporto” e “Malpensa Aeroporto – Milano Cadorna”.

FASCE DI GARANZIA – Trenord ha precisato che saranno rispettate le fasce orarie di garanzia:

– dalle 6.00 – 9.00

– dalle 18.00 – 21.00

TRENI GARANTITI – Viaggeranno i treni inseriti nella lista dei ”Servizi Minimi Garantiti” [scarica la lista]:

– la cui partenza da orario ufficiale è prevista dopo le ore 06:00 e l’arrivo a destinazione finale entro le ore 09:00;

– la cui partenza da orario ufficiale è prevista dopo le ore 18:00.

– Eventuali ripercussioni sulla circolazione saranno possibili anche dopo la conclusione dello sciopero.

SCIOPERO ATM – Per gli orari e le modalità di adesione allo sciopero da parte del personale di ATM, CLICCA QUI

AREA C – A breve la comunicazione del Comune circa lo spegnimento, oppure no, delle telecamere di Area C per tutta la giornata.

loading...