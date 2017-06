Scontri Casa Pound – centri sociali Milano, entrambi erano sotto Palazzo Marino

È dovuta intervenire la Polizia per separare i militanti dei centri sociali e quelli di Casa Pound, incontratisi per caso giovedì 29 giugno 2017 in piazza della Scala, davanti a Palazzo Marino.

L’incontro è stato casuale e non voluto: in tardo pomeriggio gli esponenti di estrema destra si trovavano sotto gli uffici dell’Amministrazione comunale per distribuire volantini per chiedere le dimissioni del sindaco Sala, a causa delle indagini su Expo.

Sempre sotto Palazzo Marino, tuttavia, sono sopraggiunti anche i militanti di estrema sinistra,

rappresentanti di ‘Nessuno è illegale’, al fine di manifestare per l’accoglienza dei migranti.

L’atmosfera è peggiorata fino allo scontro, al punto che per ristabilire l’ordine è dovuta intervenire la Polizia in tenuta anti sommossa.

Gli agenti hanno creato un cordone di sicurezza e, dopo diversi minuti, le due frange hanno cessato le ostilità.

