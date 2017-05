Seconda giornata di Barack Obama a Milano; oggi il vertice sul cibo

Si è svolta senza intoppi la prima giornata di Barack Obama a Milano, giunto lunedì 8 maggio nella capitale meneghina per presenziare alla terza edizione di Seeds&Chips – The Global Food Innovation Summit: il vertice internazionale sulla food innovation alla fiera di Rho-Pero.

L’ex Presidente è atterrato all’aeroporto militare di Linate e, con un corteo di 14 auto aperto dai poliziotti in moto e chiuso da un’auto della Polizia locale, ha raggiunto il centro città, seguito anche da un elicottero e da squadre dell’FBI.

Moltissimi i cittadini che si sono fermati lungo le transenne collocate a lato strada per salutare o semplicemente riuscire a guardare e fare uno scatto a Obama, che han raggiunto il proprio albergo, medesimo hotel dove aveva soggiornato la moglie Michelle durante la propria visita a Expo.

Come primi incontri, l’ex Presidente degli Stati Uniti ha visitato la Pinacoteca Ambrosiana e il Duomo, accompagnato dall’arciprete Gianantonio Borgonovo.

È stato poi il turno dell’incontro con il segretario del Pd, Matteo Renzi, presso l’hotel dove alloggia Obama; i due hanno parlato per circa 2 ore, recandosi poi a Palazzo Clerici per la cena dell’Ispi e una selezionata rosa di imprenditori.

Oggi l’ex Presidente presenzierà in Fiera e riceverà le chiavi della città dal Sindaco Beppe Sala, ma non si farà mancare anche una visita alla basilica di Santa Maria delle Grazie e al Cenacolo vinciano.

(foto: Senate Office of Richard Lugar)

