Senzatetto morto di freddo Milano via Antegnati, contatti per aiutare

Di seguito i contatti per aiutare chi è in difficoltà: ognuno può fare la propria parte

Il freddo, purtroppo, ha fatto un’altra vittima a Milano, dove in via Antegnati è morto di freddo un uomo di 66 anni, senzatetto.

Secondo quanto ricostruito, il corpo senza vita dell’uomo è stato ritrovato il 5 gennaio scorso all’interno di un palazzo abbandonato nella periferia sud della città, dove il clochard si era rifugiato nella notte, cercando disperatamente di proteggersi dal freddo.

La salma è stata scoperta grazie a una telefonata anonima che ha allertato il 118; subito sul posto, gli operatori sanitari, purtroppo, non hanno potuto che constatare il peggio.

Sul luogo si sono recati anche i Carabinieri e, secondo le prime indagini, l’uomo è morto per assideramento. Per averne la certezza, i militari hanno disposto l’autopsia.

Di seguito i contatti per contribuire ad aiutare chi è in difficoltà: Aiuti senzatetto contro freddo Milano, attività e contatti Ronda Carità e Solidarietà