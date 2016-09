Sequestrati 235mila litri di alcol da GdF Brescia, erano destinati a whisky, grappa, rum e sambuca

Si chiama “Ermelinda” l’operazione della Guardia di Finanza di Brescia che ha consentito il sequestro di 235.000 i litri di alcol e ha portato alla denuncia di 3 persone, accusate a vario titolo di reati tributari, finanziari, contro il patrimonio, contro l’industria e il commercio.

Secondo quanto ricostruito, le Fiamme Gialle hanno condotto un’indagine che ha visto coinvolti un imprenditore e il socio fuori dall’Italia (entrambi italiani) e un autista di nazionalità romena.

Il sequestro ha riguardato:

– 42.000 litri circa destinati alla produzione di grappa,

– 101.000 litri destinati alla produzione di whisky,

– 79.000 litri destinati alla produzione di rum

– 13.000 litri destinati alla produzione di sambuca.

– 71mila euro in contanti.

Al momento dell’intervento della Gdf, l’alcol era contenuto in 41 serbatoi e in 51.548 bottiglie.

Al termine dell’ispezione, i Finanzieri hanno riscontrato un’evasione delle accise per oltre 730 mila euro.