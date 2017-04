Sequestro 130 chili di droga Gdf Milano, due arresti a Niguarda

Nell’ambito delle ordinarie attività di controllo del territorio, le Fiamme Gialle hanno individuato una coppia, residente in un condominio nel quartiere Niguarda a Milano, che era riuscita a nascondere, all’interno di tre box auto di pertinenza dell’appartamento di cui avevano la disponibilità, un ingente quantitativo di droga.

Più in dettaglio sono stati rinvenuti e sequestrati oltre 122 chili di marijuana, 4 chili di cocaina e 132 grammi di hashish, con ogni probabilità destinati ad essere spacciati sulla piazza di Milano.

Nel corso delle perquisizioni è stata rinvenuta una pistola con 46 proiettili calibro 9×21, risultata essere rubata, denaro contante per oltre 10.000 euro ed apparecchiature informatiche.

I finanzieri, in forza alla compagnia di Gorgonzola, hanno sequestrato inoltre 3 autovetture utilizzate dalla coppia per smerciare le sostanze stupefacenti.

I due cittadini albanesi sono stati arrestati in flagranza di reato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, ricettazione e detenzione abusiva di armi.

