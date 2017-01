Sequestro 1700 litri carburante Gdf Gaggiolo, volevano evadere le accise

L’operazione è stata svolta dalla Guardia di finanza di Gaggiolo, in provincia di Varese: sequestrata un’autocisterna, un furgone e 1.700 litri di carburante, tra gasolio e benzina, che dalla Svizzera erano destinati all’Italia. Senza il pagamento delle accise.

Secondo quanto spiegato, i Finanzieri hanno sorpreso l’autotrasportatore mentre entrava in Italia dal valico di Gaggiolo: il suo carico era costituito da 200 litri di gasolio da riscaldamento non dichiarato e sprovvisto di documenti di accompagnamento.

I militari hanno quindi perquisito depositi in provincia di Varese, trovando altri 1.200 litri di gasolio e 300 litri di benzina non dichiarati.

Le denunce sono scattate per l’autotrasportatore e il proprietario del carburante sequestrato, entrambi accusati per aver sottratto prodotti sottoposti ad accise all’accertamento o al pagamento.

