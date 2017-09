Sequestro 360 chili di carne Gdf Varese, denunciati 3 romeni e 2 italiani

La carne e altri prodotti alimentari avevano viaggiato per 4 ore all’interno di furgoni non refrigerati; erano destinati a una manifestazione del Varesotto

L’operazione è stata eseguita dalla Guardia di Finanza di Gaggiolo (Varese): i militari hanno sequestrato 360 chili di carne e di altri alimenti mal conservati e stipati in due furgoni.

Secondo quanto acclarato dalle Fiamme Gialle, i prodotti erano destinati alla manifestazione gastronomica ‘Rolling Truck Street Food’ in programma a Viggiù (Varese).

Per svolgere i dovuti controlli, la Gdf è stata coadiuvata da un intervento dei tecnici dell’Ats, che hanno confermato il cattivo stato di conservazione della carne e degli altri prodotti, trasportati in un viaggio di 4 ore all’interno di furgoni non refrigerati.

L’esito dell’operazione ha portato alla denuncia di 5 persone, 3 romeni e 2 italiani.