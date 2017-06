Sequestro 545 chili melassa per narghilè aeroporto Malpensa, 6 denunce

Ben 545 chili di melassa di tabacco per narghilè sequestrati dalla Gdf di Varese, in collaborazione con l’Agenzia delle Dogane; sei i cittadini, tutti francesi, che sono stati denunciati per tentato contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

Secondo quanto spiegato, i sei uomini era sbarcati all’aeroporto di Malpensa (Varese), con un volo proveniente da Abu Dhabi.

I passeggeri sono risultati essere tutti studenti o giovani disoccupati, e avevano suddiviso la sostanza all’interno di 25 bagagli.

Dall’inizio del 2017 la Gdf di Varese ha sequestrato in tutto (e quasi sempre a giovani francesi) due tonnellate e mezzo della stessa sostanza costituita, oltre che da tabacco trinciato grossolanamente, da melassa, che serve per aromatizzarlo, e da glicerolo.

Da quanto emerso, i passeggeri avrebbero trasportato la melassa dietro un compenso di qualche centinaia di euro.