Sequestro armi durante controlli carabinieri hinterland Milano, il bilancio

Una vasta operazione di controlli è stata svolta dai Carabinieri di Corsico e di Rho. In particolare:

Opera, 7 gennaio 2017 : all’interno di un’area abbandonata in via Adda, i militari hanno trovato:

– un fucile calibro 7,62

– una carabina semiautomatica ‘Remington’ con due caricatori

– una carabina semiautomatica di produzione sovietica calibro 7,62 con baionetta

– 592 cartucce di vario calibro.

– Opportunamente analizzate, le armi sono risultate tutte non solo funzionanti, ma anche rubate lo scorso dicembre in un’abitazione in provincia di Pavia.

Garbagnate Milanese 8 gennaio 2017 : i militari del Radiomobile di Rho, durante l’ispezione di un’area boschiva lungo via Trattati di Roma, hanno trovato un’auto risultata rubata a Cerro Maggiore pochi giorni prima.

– Il veicolo è risultato contenere, all’interno del cruscotto, una pistola Smith&Wesson calibro 357 magnum.

– La pistola, una volta analizzata è risultata essere stata rubata da un’abitazione in provincia di Biella nel febbraio 2015, assieme a 32 proiettili, un silenziatore artigianale in acciaio e quattro cartucce a pallini calibro 12.