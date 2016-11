Maxi sequestro droga Milano, sfruttava contatti durante Settimana della Moda. Video

L’operazione è stata compiuta dagli agenti del commissariato Centro della Polizia di Stato di Milano, coordinati dal dirigente Ivo Morelli: eseguito un arresto e sequestrati 163 chili di stupefacente, nonché 180 borse presumibilmente contraffatte.

Secondo quanto spiegato dalla Questura, l’operazione ha tratto origine dalle indagini dello scorso settembre condotte dalla Polizia di Stato sullo spaccio di droga durante la Settimana della Moda.

L’indagato, infatti, sarebbe stato attivo come cuoco e PR, ma utilizzava i suoi contatti nel “bel mondo” per spacciare droga e vendere borse contraffatte.

Per giungere all’indagato, gli investigatori si sono avvalsi anche dell’analisi dei video dei varchi dell’Area C.

Lo stupefacente trovato, una volta immesso sul mercato milanese, avrebbe fruttato circa 1 milione di euro.