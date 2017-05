Serra di marijuana in appartamento via Padova Milano, arrestato 34enne

L’operazione è stata eseguita lunedì 8 maggio 2017 dagli agenti della Polizia di Stato: arrestato a Milano un 34enne residente in via Padova, sorpreso con una coltivazione di marijuana in casa.

Secondo quanto spiegato, al momento del blitz della Polizia, gli agenti hanno trovato una serra artigianale di quattro piante di marijuana, accuratamente coltivate con uno specifico sistema di ventole, un telo termico e una lampada alogena, il tutto per avere piante pronte per la raccolta e la vendita, sette steli in fase di essiccazione in un armadio, hashish, un bilancino di precisione e denaro contante.

Per il 34enne sono scattate le manette, con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

