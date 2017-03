Servizio ATM Milano e modifiche viabilità per visita Papa 25 marzo 2017, elenco completo

Sabato 25 marzo 2017 Papa Francesco si recherà a Milano e Monza per la Visita Pastorale. Di seguito il servizio previsto per le linee di metropolitana e di superficie di ATM:

Metropolitane

Dall’inizio del servizio fino alle 14, su disposizione delle autorità di pubblica sicurezza i treni della line M1 in direzione Sesto FS termineranno le corse a Sesto Rondò. Dalla stazione di Sesto FS i treni effettueranno le regolari partenze in direzione centro.

A partire dall’inizio del servizio fino alle 13 circa, verrà chiusa la stazione di Duomo M1-M3. Si consiglia di utilizzare le stazioni limitrofe Cordusio e San Babila sulla M1 e Missori e Montenapoleone sulla M3.

In occasione dell’incontro pomeridiano del Santo Padre allo Stadio Meazza a San Siro, dalle ore 11 alle ore 17 circa la stazione di Lotto M5 e i corridoi di collegamento della stazione M1-M5 saranno chiusi. Chiuse anche San Siro Ippodromo M5 dalle 11 al termine dell’evento e Segesta M5, dalle 17 al termine dell’evento. Di conseguenza i treni non effettueranno le fermate.

Superficie

Sono previste deviazioni di percorso per gli spostamenti del Santo Padre e per gli eventi in programma. Queste le zone interessate dagli eventi:

– Linate/viale Ungheria/via Salomone/asse corso 22 Marzo;

– zona Duomo/Orefici/Fontana;

– zona Baracca/carcere San Vittore;

– zona San Siro.

Di seguito le linee interessate da modifiche di percorso:

– Da inizio servizio, linee 45 e 66;

– Dalle 7 circa, linee 27 e 73;

– Dalle 8,15 alle 10,30 circa, linee 1, 2, 3, 9, 12, 14, 15, 16, 23, 24, 27, 45, 54, 60, 62, 65, 66, 73, 84, 90/91, 92, 93, 94;

– Dalle 10,30 alle 12,30 circa, linee 1, 2, 3, 12, 14, 15, 16, 23, 24, 27, 50, 58, 67, 68, 94;

– Dalle 12, potenziamento delle linee 16 e 90/91 per San Siro; da 2 ore prima dell’evento a un’ora dopo il termine, modifiche di percorso per le linee 49 e 72; per un’ora dopo il termine dell’evento, deviazioni per le linee 78 e 98.

Ecco i dettagli delle principali linee interessate.

Linea 1 – Dalle 8,15 alle 12 circa

Effettua servizio su due tratte:

– Greco-Centrale M2/M3;

– piazza Castelli-Cairoli M1.

Linea 2 – Dalle 8,15 alle 12 circa

Effettua servizio su due tratte:

– piazza Bausan-Cairoli M1;

– piazzale Negrelli-piazza 6 Febbraio.

Linea 3 – Dalle 8,15 alle 12 circa

Effettua servizio tra Gratosoglio e piazza 24 Maggio.

Linea 12

Dalle ore 8,15 alle 10,30 circa

Effettua servizio sulla tratta Roserio-Cairoli M1.

Dalle 10,30 alle 12 circa

Effettua servizio su due tratte:

– Roserio-Cairoli M1;

– viale Molise-Missori M3-via Monte Velino.

Linea 14 – Dalle 8,15 alle 12 circa

Effettua servizio su due tratte:

– Cimitero Maggiore-Cairoli M1;

– Lorenteggio-Porta Genova FS M2.

Linea 15 – Dalle 8,15 alle 12 circa

Effettua servizio tra Rozzano e Porta Lodovica.

Linea 16

Dalle ore 8,15 alle 10,30 circa

Effettua servizio sulla tratta San Siro Stadio M5-Cairoli M1.

Dalle 10,30 alle 12 circa

Effettua servizio su due tratte:

– San Siro Stadio M5-piazza 6 Febbraio;

– via Monte Velino-Missori M3-viale Molise.

Linea 23 – Dalle 8,15 alle 12 circa

Effettua servizio tra Lambrate FS M2, Porta Venezia M1 e Centrale FS M2/M3.

Linea 24

Dalle ore 8,15 alle 10,30 circa

Effettua servizio sulla tratta Vigentino-Porta Genova FS M2.

Dalle 10,30 alle 12 circa

Effettua servizio sulla tratta Vigentino-5 Giornate -viale Molise.

Linea 27

Dalle ore 7 alle 10,30 circa

Effettua servizio sulla tratta piazza 6 Febbraio-Cairoli M1.

Dalle 10,30 alle 12 circa

Effettua servizio su due tratte:

– piazza 6 Febbraio-Cairoli M1;

– viale Ungheria-5 Giornate-via Lamarmora-Missori M3.

Linea 45

Venerdì 24 marzo, dalle 20 a fine servizio

La linea modifica il percorso in entrambe le direzioni:

– direzione Cadore: percorso regolare fino all’incrocio con via Mecenate, poi, invece di proseguire in viale Ungheria, svolta a destra in via Mecenate, piazza Ovidio, via Dalmazia, riprende regolare;

– direzione San Donato M3: percorso regolare fino a piazza Ovidio, poi, invece di svoltare in via Attilio Regolo, prosegue in via Mecenate fino all’incrocio con viale Ungheria, riprende regolare.

Non transita in viale Ungheria e via Zama.

Sabato 25 marzo, da inizio servizio alle 10,30 circa

Da San Donato, effettua il regolare percorso fino a viale Ungheria, prosegue poi in via Bonfadini, largo Guerrieri Gonzaga, viale Ungheria e riprende regolare.

Linea 50 – Dalle 11 alle 12,30 circa

Modifica il percorso tra piazzale Aquileia e Cadorna FN M1/M2, con transito in via San Michele del Carso, Conciliazione M1 e via Boccaccio.

Linea 54 – Dalle 8,15 alle 10,30 circa

Da Lambrate FS M2 effettua servizio sulla tratta Lambrate FS M2 e largo Augusto.

Linea 58 – Dalle 11 alle 12,30 circa

Modifica il percorso tra piazzale Aquileia e Porta Genova FS M2, con transito in viale Coni Zugna e corso Colombo.

Linea 66

Venerdì 24 marzo, dalle 20 a fine servizio

La linea modifica il percorso in entrambe le direzioni tra via Salomone/viale Ungheria e piazza Ovidio con transito in via Mecenate.

Sabato 25 marzo, da inizio servizio alle 10,30 circa

Da Peschiera Borromeo, effettua il regolare percorso fino a via Bonfadini, e prosegue sul percorso della linea 88 fino a Rogoredo.

Da inizio servizio alle 8,15 circa, per la linea 66 è attivo un servizio navetta tra via Cadore e piazzale Cuoco, con transito in corso 22 Marzo, viale Umbria, piazzale Martini e viale Molise.

Linea 67 – Dalle 11 alle 12,30 circa

Effettua servizio tra Baggio e Conciliazione M1.

Linea 68 – Dalle 11 alle 12,30 circa

Modifica il percorso tra piazzale Aquileia e via Ariosto/via Mascheroni, con transito in via San Michele del Carso, Conciliazione M1 e via Ariosto.

Linea 73 – Dalle ore 7 alle 10,30 circa

Modifica il percorso tra via Durini e Novegro, con transito in piazza Tricolore, corso Indipendenza, via Castel Morrone, piazzale Susa, viale Argonne e via Corelli.

Linea 94 – Dalle 11 alle 12,30 circa

Effettua servizio tra Porta Volta, piazza Resistenza Partigiana, viale Papiniano, via San Michele del Carso e Cadorna FN M1/M2.

Di seguito le linee interessate da possibili rallentamenti durante gli spostamenti del Santo Padre:

– dalle 8,15 alle 10,30 circa: 9, 12, 23, 27, 45, 60, 62, 65, 66, 73, 84, 90/91, 92, 93, 94;

– dalle 11,00 alle 12,30 circa: 1, 2, 3, 12, 14, 15, 16, 23, 24, 27, 50, 54, 58, 67, 68, 94;

– dalle 13,30 alle 14,30 circa: 1, 2, 4, 5, 7, 10, 12, 14, 16, 19, 27, 33, 42, 43, 50, 52, 57, 60, 67, 68, 86, 90/91, 92, 94, 702, 708, 727;

– dalle 16,30 alle 17,30 circa: 4, 5, 7, 12, 14, 19, 42, 48, 51, 52, 57, 69, 70, 78, 82, 86, 90/91, 92, 98, 702, 708, 727, 728, 783;

– dalle 17,45 alle 18,30 circa: 2, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 23, 24, 27, 45, 49, 50, 54, 58, 60, 62, 66, 67, 68, 73, 78, 84, 90/91, 92, 93, 94, 98.

Sono previste modifiche del servizio anche per le linee NET del comune di Monza:

– modifiche di percorso o limitazioni: z201, z206, z208 (servizio tra Arcore FS e Villa Santa potenziato), z314, z320 e z321;

– servizio sospeso: z202, z204 e z317.

Sabato 25 marzo, per agevolare gli spostamenti verso il Parco di Monza, saranno disponibili navette che collegheranno Bignami M5 e Monza/piazzale Virgilio in fase di afflusso e deflusso. Ultima partenza da Bignami M5 alle 12,30 circa per la fase di afflusso; ultima partenza da Monza per Bignami M5 alle 23 circa per la fase di deflusso.

loading...