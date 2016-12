Servizio Atm Milano da Natale 2016 a Epifania 2017, info e orari metro e mezzi di superficie

Di seguito tutte le informazioni sul servizio di trasporto pubblico Atm, a Milano, durante le feste di Natale. Come di consueto, domenica 25 dicembre in occasione del Santo Natale, il servizio delle quattro linee metropolitane (M1-M2-M3-M5) e delle linee di superficie (bus, tram e filobus) sarà effettuato dalle 7 alle 19,30 circa.

LINEE DI SUPERFICIE – Per le linee di superficie sarà in vigore l’orario del sabato nei giorni dal 24, 27, 28, 29, 30, 31 dicembre e 2, 3, 4 e 5 gennaio; orario festivo nei giorni 26 dicembre e 1, 6 e 7 gennaio.

METROPOLITANE – Per le linee metropolitane M1-M2 e M3 sarà in vigore l’orario del sabato nei giorni 24, 27, 28, 29, 30, 31 dicembre e il 2, 3, 4, 5 e 7 gennaio; orario festivo nei giorni 26 dicembre, 1 e 6 gennaio.

– Sabato 31 dicembre il servizio della metropolitana sarà prolungato sulle tratte urbane (fino a Molino Dorino sulla M1 e fino a Cascina Gobba e Abbiategrasso sulla M2) con gli ultimi passaggi in centro alle 2 di notte circa.

– La linea M5 invece effettuerà l’orario festivo dal 24 dicembre all’8 gennaio. Per lavori dal 4 al 7 gennaio il servizio sarà effettuato con bus sostitutivi tra le stazioni di Zara e Garibaldi.

RETE NOTTURNA E RADIOBUS DI QUARTIERE – Il servizio di rete notturna di superficie sarà attivo tutte le sere, anche quella di Capodanno. Invece, non sarà attivo nelle notti tra il 24 e 25 e tra il 25 e 26 dicembre. Il Radiobus di Quartiere sarà regolare durante tutto il periodo di festa, ad eccezione della notte tra domenica 25 e lunedì 26 dicembre in cui sarà sospeso.

Collegamento Cascina Gobba-San Raffaele – Domenica 25 dicembre e 1 gennaio, il collegamento di metropolitana leggera Cascina Gobba-San Raffaele non effettuerà servizio. Servizio festivo, dalle 13 alle 20, per il 26 dicembre e 6 gennaio. Attivo regolarmente, dalle 6,40 alle 20, nei restanti giorni feriali, e dalle 13 alle 20 nei festivi.

– Nelle altre fasce orarie, per raggiungere l’ospedale sarà possibile utilizzare, in alternativa, la linea 925. I bus partono dal capolinea che si trova fuori dalla stazione Cascina Gobba della linea M2, destinazione via Cervi a Milano 2, con la fermata in prossimità dell’ospedale San Raffaele in via Olgettina.

ATMPOINT E BIGLIETTI – Gli ATMPoint di Duomo, Cadorna, Garibaldi, Centrale, Loreto e Romolo resteranno chiusi per le festività il 25, 26 dicembre e 1 gennaio. Apertura fino alle 13,30 per il 24 e 31 dicembre. Venerdì 6 gennaio regolare apertura festiva per gli sportelli di Cadorna, Duomo e Centrale.

PARCHEGGI – I parcheggi a raso di Cologno Nord, Gessate e parcheggio di Crescenzago saranno utilizzabili gratuitamente senza la presenza di personale Atm dalle ore 20 del 23 dicembre alle ore 7 del 27 dicembre; dalle ore 20 del 30 dicembre alle ore 7 del 2 gennaio e dalle ore 20 del 5 gennaio alle ore 7 del 9 gennaio. San Leonardo e Romolo raso, invece, dalle ore 20 del 23 dicembre alle ore 7 del 2 gennaio e dalle ore 20 del 5 gennaio alle ore 7 del 9 gennaio. Per Lorenteggio e Quarto Oggiaro sosta consentita solo agli abbonati dalle ore 20 del 23 dicembre alle ore 7 del 9 gennaio.

– Parcheggio Forlanini aperto a pagamento 24 ore su 24. Tutti i parcheggi multipiano saranno aperti a pagamento dalle 6 all’1 di notte. Nella giornata di Natale saranno aperti fino alle 20,30. Il 31 dicembre, i parcheggi di Famagosta, Cascina Gobba, Bisceglie, Lampugnano, San Donato/Emilia resteranno aperti fino alle 2,45 di notte; chiusura all’1 di notte per Rogoredo e chiusura anticipata alle ore 21,15 invece per Molino Dorino, Caterina da Forlì, Romolo multipiano e Maciachini. Il parcheggio a rotazione di Einaudi resterà chiuso il 24, 25, 26, 31 dicembre e 1, 6, 7 e 8 gennaio.

