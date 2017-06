Seveso esondato Milano, disagi in tutta la Lombardia

I temporali estivi hanno portato disagi in tutta la Lombardia, a partire da Milano: a partire dal Seveso, esondato a Niguarda, per arrivare poi ai danni a Pavia, a Como e a Varese.

Super lavoro per i Vigili del Fuoco, chiamati a causa delle fortissime raffiche di vento e attivissimi per ripristinare la sicurezza; in particolare i pompieri sono intervenuti in via Valfurva, dove un tratto di strada è stato invaso dall’acqua proveniente dalle vasche di contenimento del Seveso.

Danni per la circolazione anche viale Suzzani, piazzale Istria, viale Fulvio Testi, viale Zara e via Padre Luigi Monti, tutti momentaneamente chiusi al traffico.

Per rispristinare viabilità e sicurezza, al lavoro anche gli uomini di Mm, Amsa e Protezione civile.

Gravissimi i danni nel Pavese, dove si è abbattuto un tornado; non sono mancati anche alberi caduti.

