Sfruttamento prostituzione Milano, malviventi assoldavano romene in zona Fiera vecchia

La Polizia di Stato ha arrestato a Milano due cittadini albanesi, un 34enne e un 45enne, ricercati per una condanna da scontare rispettivamente a 4 anni ed un mese il primo, e 3 anni e 8 mesi il secondo, per detenzione di droga ai fini di spaccio, associazione a delinquere e sfruttamento della prostituzione.

“Le indagini condotte dai poliziotti del Commissariato Porta Genova hanno evidenziato la presenza sul territorio cittadino dei due ricercati – ha spiegato la Questura –, che continuavano la loro attività di reclutamento di ragazze dalla Romania per farle poi prostituire in città in zona Fiera vecchia”.

Il controllo del territorio, i pedinamenti delle ragazze vittime della tratta e l’attività investigativa svolta nei pressi degli appartamenti in cui si svolgeva la prostituzione, ha portato gli agenti del Commissariato Porta Genova ad arrestare a fine aprile 2017 il 34enne, che si nascondeva in un appartamento in via Masaccio, nel momento in cui stava per uscire per portare a spasso il cane.

Ai primi di giugno 2017, invece, è stato il turno del 45enne, arrestato nei pressi di piazzale Buonarroti dopo che lo stesso, avuto un breve colloquio con una prostituta, aveva percepito la presenza dei poliziotti e aveva tentato senza successo una breve fuga a piedi.