Sgombero casa occupata via San Faustino Milano, foto della Polizia di Stato

Gli agenti del Commissariato Lambrate, con l’ausilio di personale del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia e della Polizia Locale Annonaria, hanno eseguito lo sgombero di un edificio in via San Faustino a Milano, soprannominato “De Nora”, occupato abusivamente da cittadini stranieri.

Nell’accedere allo stabile, gli agenti hanno rinvenuto, al primo piano, stanze bloccate dall’interno con termosifoni ben eretti ove dormivano due cittadini algerini con precedenti di polizia. Al secondo piano sono stati rinvenuti diversi giacigli, stufette di fortuna ed un altro cittadino algerino con precedenti.

Al terzo piano si trovava, invece, un cittadino marocchino in un’unica stanza adibita a dormitorio. Lo stesso, con precedenti per droga, è stato trovato in possesso di 15 grammi di hashish.

I quattro cittadini stranieri sono stati indagati per occupazione abusiva aggravata, per i reati contro l’immigrazione e, il cittadino marocchino, anche per detenzione ai fini di spaccio. Fotosegnalati, gli stessi sono stati accompagnati presso l’Ufficio Immigrazione della Questura per la valutazione delle loro posizioni.

