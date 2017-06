Sgombero edifici occupati via Lampedusa Milano, allontanati abusivi

Lo sgombero è avvenuto alle prime luci dell’alba di martedì 13 giugno 2017 in via Lampedusa, quartiere Vigentino, a Milano: allontanati gli uomini che si erano insediati abusivamente negli edifici di proprietà dell’Epam, alla Periferia Sud di Milano.

Secondo quanto spiegato, su richiesta del Municipio5 sono intervenuti agenti delle Forze dell’Ordine, che hanno sgomberato abusivi principalmente nordafricani.

