Sgombero ex scuola via Pizzigoni Milano, occupata da oltre 100 migranti

L’operazione è in atto dalla mattina di martedì 5 settembre 2017: lo sgombero, condotto dalla Polizia di Stato, della ex scuola Colombo di via Pizzigoni, a Milano.

Secondo quanto riscontrato, all’interno dell’area si erano insediati circa 140 extracomunitari tra marocchini, egiziani, senegalesi e gambiani; all’arrivo della Polizia, le persone presenti erano circa 40.

L’area era già nota alla cronaca in quanto l’ex scuola era stata chiusa per la presenza di amianto, e successivamente più volte segnalata dai residenti del quartiere in quanto divenuta centro di degrado e insicurezza.

Scelta infatti dal Comune per ospitare temporaneamente i senzatetto durante l’emergenza-freddo dello scorso inverno, l’area è stata successivamente occupata.

Della questione si era occupata anche Silvia Sardone, consigliere comunale di Forza Italia, in quanto i residenti del quartiere avevano segnalato non da ultimo un aumento dello spaccio nelle aree vicine e, a poca distanza, sorge anche una scuola elementare e un piccolo giardino.

