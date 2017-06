Sicurezza eventi piazza Duomo e stadio San Siro Milano, regole approvate da prefetto e questore

L’estate milanese sta per iniziare e, la città, si prepara a predisporre tutte le misure di sicurezza necessarie per vivere in massima sicurezza gli eventi pubblici in piazza Duomo, ma anche allo Stadio di San Siro.

In primis, per evitare quanto accaduto a Torino, sarà possibile accedere agli eventi nella prima piazza di Milano soltanto in numero chiuso: non potranno entrare più persone di quelle previste dalla commissione di vigilanza.

La decisione è stata presa giovedì 8 giugno 2017 durante una riunione del comitato per l’ordine e la sicurezza presieduto dal prefetto Luciana Lamorgese, con il sindaco Giuseppe Sala, il questore Marcello Cardona e i vertici delle forze dell’ordine.

Inoltre, controlli con metal detector, steward, ingressi e uscite separate, il divieto di vendita entro un’area di 200 metri di superalcolici, e di vendita e trasporto di bottiglie di vetro, lattine e bottiglie di plastica con il tappo.

Tutte le regole approvate oggi varranno anche per gli eventi di San Siro.