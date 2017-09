Smantellata banda settore droga Lombardia e Torino, giro da 2 milioni di euro

Maxi operazione dei Carabinieri di Milano, in arresto 9 albanesi e 1 italiano

L’operazione è stata eseguita dai carabinieri del Comando Provinciale di Milano, nel Legnanese e nelle province di Varese e Torino: in arresto 9 cittadini albanesi e 1 uomo italiano, tra i 22 e i 54 anni, accusate a vario titolo di traffico e detenzione illecita di stupefacenti.

L’ordinanza di custodia cautelare per i 10 soggetti è stata emessa dal gip del Tribunale di Busto Arstizio (Varese).

L’indagine è stata condotta per 8 mesi e ha portato alla luce l’attività dell’organizzazione, operante con cocaina, marijuana ed eroina.

Gli Inquirenti hanno ritrovato anche un vero e proprio Libro mastro, dove veniva riportata la contabilità di uno dei “fornitori”.

La banda, molto organizzata, aveva un giro di “mercato” che avrebbe fruttato oltre 2 milioni di euro relativamente ai soli ultimi 8 mesi.