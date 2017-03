Sospesa metropolitana Milano Famagosta – Assago, era solo una borsa abbandonata

Nel pomeriggio di martedì 14 marzo 2017, dalle 14.30 alle 16 circa, la circolazione sulla linea M2 della metropolitana milanese è stata sospesa tra le stazioni di Famagosta e Assago Forum su disposizione delle autorità di pubblica sicurezza. A causare il fermo è stato un passeggero che ha abbandonato una borsa di fianco ai binari, oltre la banchina di Assago.

Atm ha immediatamente individuato il pacco sospetto attraverso una delle 4900 telecamere attive su tutta la rete aziendale e ha tempestivamente attivato i protocolli di sicurezza previsti in questi casi.

La stazione è stata evacuata e sono intervenuti direttamente gli artificieri, che hanno accertato la non pericolosità del pacco.

Nel frattempo, l’Azienda ha istituito bus sostitutivi nella tratta interrotta per permettere l’intervento degli artificieri. Dopo l’intervento delle Forze dell’Ordine, che è durato circa un’ora e mezza, Atm ha potuto ripristinare la circolazione tra Famagosta e Assago Forum.

loading...