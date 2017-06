Spaccio tra Bergamo, Brescia e Cremona, smantellata banda di 9 persone

L’operazione è stata compiuta all’alba di martedì 13 giugno 2017 dai Carabinieri del nucleo investigativo di Cremona: 9 le misure di custodia cautelare a carico di 3 italiani e 6 extracomunitari, secondo gli Inquirenti responsabili di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente in concorso.

Gli arresti hanno seguito una lunga e approfondita indagine; in base a quanto emerso, la droga, principalmente cocaina, eroina e hashish, affluiva dalle limitrofe province di Bergamo e Brescia nel Comune di Soresina (Cremona), dove veniva poi spacciata.

Gli uomini dell’Arma hanno anche eseguito 12 perquisizioni domiciliari e denunciato 8 persone, sempre con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente in concorso.

(foto: di Archivio)