Spaccio in bici a domicilio Milano, 9 arresti quartiere San Siro

Lo spaccio avveniva a domicilio senza la minima fatica; anche 100 le chiamate ricevute in un solo giorno dai pusher

Il giro di spaccio era radicato nel quartiere milanese di San Siro: sequestrati 3,5 chili di cocaina e 1 chilo di eroina, e 9 le persone arrestate dalla Polizia di Stato, tutte afferenti a una banda che riforniva la zona di stupefacenti.

Secondo quanto ricostruito, gli agenti hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare per i componenti della banda che, in base alle indagini compiute, prendeva le “ordinazioni” direttamente sul cellulare, provvedendo poi a evadere tutte le richieste a domicilio, in bicicletta.

Le indagini sono state svolte dagli agenti del commissariato Bonola: il giro di mercato era talmente florido che, i pusher, ricevevano anche 100 richieste al giorno.