Spaccio cocaina via Costantino Baroni Milano, arrestato pusher e segnalato cliente

L’arresto è avvenuto alle 17,30 di martedì 11 aprile 2017 in via Costantino Baroni, poco distante da via Dei Missaglia: arrestato per spaccio un uomo di 39 anni.

Secondo quanto spiegato dalla Polizia di Stato, era pieno pomeriggio quando l’uomo, cittadino italiano, è stato notato mentre vendeva due dosi di droga in strada.

Intervenuti, gli agenti hanno bloccato il pusher procedendo quindi alla perquisizione della sua abitazione. Qui hanno trovato altri 7 involucri di cocaina e, per l’uomo, sono scattate le manette.

Come stabilito dalla Legge, il cliente dello spacciatore è stato segnalato alle autorità competenti.

(foto: di Archivio)

