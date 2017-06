Spaccio tra Corso Como e via Don Sturzo Milano, pusher operava nei giardini “Politkovskaja”

Gli agenti del Commissariato “Garibaldi Venezia” hanno arrestato un cittadino del Gambia, di 20 anni, per detenzione di droga ai fini di spaccio.

L’arresto è scaturito a seguito del servizio sistematico di prevenzione e controllo del territorio, predisposto in questo caso con personale in abiti civili, finalizzato al contrasto e alla repressione dei fenomeni di spaccio di sostanze stupefacenti, furti e rapine.

Nella circostanza, i poliziotti hanno notato un passaggio di sostanza tra un gruppo di persone nei vialetti dei giardini “Politkovskaja”, che collegano Corso Como a Via Don Sturzo. Alla vista dei poliziotti, i soggetti si sono dileguati per sfuggire al controllo, ma il pusher veniva bloccato mentre cercava di disfarsi di un involucro di hashish e marijuana del peso totale di 13 grammi.

Dalle successive verifiche degli agenti, il giovane, sprovvisto di documenti d’identità, in base alle generalità fornite dallo stesso, è risultato con precedenti penali specifici.

(foto: di archivio)