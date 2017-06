Spaccio droga dentro bosco via Europa Segrate, due arresti

La Polizia di Stato ha arrestato, a Segrate, due cittadini marocchini di 32 e 27 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

“Gli agenti del Commissariato Lambrate – ha spiegato la Questura di Milano –, hanno individuato all’interno di un boschetto in via Europa, a Segrate, un’area di spaccio, all’interno della quale era stato allestito un market della droga con tanto di bancarella costituita da un tavolo e un ombrellone, dove l’acquirente una volta arrivato veniva servito dallo spacciatore”.

Nonostante la zona si prestava all’attività illecita in quanto ben nascosta e con molte vie di fuga, i poliziotti sono riusciti a bloccare i due spacciatori e sequestrare la cocaina per un peso di circa 9 grammi, due bilancini di precisione e 700 euro in contanti.