Spaccio droga dentro campi province Milano, 18 arresti

L’operazione è stata eseguita dai Carabinieri nelle province di Milano, Alessandria, Biella, Pavia, Vercelli; arrestata una banda composta da 18 persone (11 marocchini e 7 italiani), dei quali 14 portati in carcere e 4 ai domiciliari; le accuse, per tutti, sono di spaccio di droga.

Secondo quanto spiegato, la banda era attiva nella zona sud-ovest di Milano, trasformando nel loro campo d’azione i campi di Cusago.

Il luogo, infatti, risulta appartato a causa di una fitta vegetazione circostante; qui i clienti si accostavano al lato della strada provinciale e, in pochi istanti, acquistavano la propria dose, soprattutto di eroina.

Il giro d’affari era estremamente consolidato, al punto che non solo in una sola settimana si arrivava a smerciare circa un chilo di droga, ma per i clienti che non disponevano di un’auto era stato allestito anche un “servizio navetta”, con tanto di autista andata-ritorno.

