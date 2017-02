Spaccio droga Milano, arrestati pusher zona San Siro con 14 chili di hashish

Nella serata di venerdì 24 febbraio 2017, la Polizia di Stato ha arrestato, nel corso di una capillare attività di contrasto allo spaccio di droga, due cittadini marocchini di 36 e 48 anni, per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente.

Secondo quanto spiegato, gli Agenti del Commissariato Mecenate, nell’ambito di un’attività finalizzata al controllo del territorio tesa alla prevenzione delle attività di spaccio nelle zone di competenza territoriale, tradizionalmente interessate da questo fenomeno, hanno notato un atteggiamento sospetto di due extracomunitari.

I due uomini sono stati seguiti a distanza fino a quando sono giunti in via Morgantini, in zona San Siro, ove sono stati sottoposti ad un controllo.

Gli accertamenti sul posto hanno fatto emergere che i due uomini erano in possesso di alcuni panetti di hashish e, successivamente, sono state perquisite le rispettive abitazioni ove sono stati rinvenuti ulteriori quantitativi di droga.

Complessivamente sono stati sequestrati 14 chili di hashish e 14mila euro in contanti.

