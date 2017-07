Spaccio droga parco Solari Milano, arrestati fratello e sorella

La Polizia di Stato, durante il servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, ha arrestato lo scorso fine settimana a Milano un ragazzo di 19 anni e la sorella di 22, per produzione e detenzione ai fini di spaccio di droga.

Gli agenti del Commissariato Porta Genova, venerdì 7 luglio 2017, hanno notato un giovane che, a bordo di uno scooter e senza casco, era entrato nel Parco Solari “Don Luigi Giussani” per avvicinarsi a confabulare con altri due giovani.

“I poliziotti hanno deciso di avvicinarsi e controllare i tre giovani – ha spiegato la Questura di Milano –, il 17enne con lo scooter aveva con sé una bustina di marijuana per asserito uso personale – motivo per cui è stato sanzionato amministrativamente e il cui scooter è stato

sottoposto a fermo amministrativo – e il 19enne, invece, ha consegnato spontaneamente sei bustine di marijuana per un peso totale di quasi 10 grammi e due spinelli agli agenti. Il terzo ragazzo, un 21 enne, è risultato estraneo ai fatti che hanno portato alla successiva perquisizione dell’abitazione del 19enne, nel quartiere Lorenteggio”.

Verso l’1,30 di sabato mattina i poliziotti del Commissariato Porta Genova, nel momento di accedere all’abitazione del 19enne, hanno trovato la sorella intenta a preparare uno spinello con della marijuana e hanno rinvenuto e sequestrato due bilancini di precisione per la pesatura delle dosi, 25 bustine di marijuana per un peso totale di 36 grammi.

Nella successiva perquisizione della cantina, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato anche una serra per giardinaggio, terriccio, fertilizzante, cartine per il rilevamento del ph e tre vasi con sottovasi sporchi di terra e residui di foglie di marijuana.

