Spaccio droga provincia di Bergamo, centinaia i clienti che si rifornivano di cocaina

L’operazione è stata eseguita dai Carabinieri di Treviglio (Bergamo): in manette tre organizzazioni, composte da 21 persone (17 marocchini e 4 italiani), dedite allo spaccio di droga al dettaglio.

Secondo quanto emerso dalle indagini, i malviventi conducevano la loro “attività” rifornendo in modo capillare i territori di Pontirolo, Arcene, Treviglio, Calvenzano e Fara Gera d’Adda, nella Bassa bergamasca occidentale.

La sostanza venduta era soprattutto cocaina e, gli scambi con i clienti, avvenivano nei pressi di distributori di benzina: dosi di cocaina da mezzo grammo per il valore ciascun di circa 50 euro.

In questo modo i pusher avevano messo insieme una clientela che coinvolgeva centinaia di persone tra uomini e donne di tutte le età e professioni (dagli studenti, agli impiegati, fino ai dirigenti d’azienda) e centinaia di migliaia di euro.

Al momento del blitz, i Carabinieri hanno segnalato 30 clienti e arrestato i 4 soggetti ritenuti a capo dell’organizzazione.

loading...