Spaccio droga via Giambellino Milano, usava un passeggino per sfuggire ai controlli

All’inizio del mese di maggio 2017, il Dirigente con gli Agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Lorenteggio di Milano, nell’ambito dei sistematici controlli del territorio e a seguito delle numerose segnalazioni di cittadini residenti in zona, hanno dato inizio a un’attività investigativa disponendo diversi servizi di osservazione e pedinamento nei confronti di una donna di nazionalità marocchina che, per il suo abbigliamento e per il fatto che andava in giro con un passeggino per bambini di colore rosso, aveva destato fin da subito alcuni sospetti. La donna, proprio per l’uso costante e strategico del passeggino, riusciva a eludere qualsiasi controllo di Polizia.

Mercoledì 24 maggio, in via Giambellino angolo via Bellini, mentre la stessa stazionava davanti a un locale, gli agenti si sono accorti che numerose persone le si avvicinavano per poi entrare nel bar. Gli agenti hanno eseguito subito una perquisizione del locale, che ha confermato i sospetti. Gli agenti, infatti, all’interno del bar hanno trovato la borsa della donna, verificandone il contenuto: 128,00 grammi di cocaina disposta in diversi involucri di cellophane e un’ingente quantità di denaro divisa in banconote di diverso taglio, per un totale di 14.000 euro.

La perquisizione è stata estesa anche all’abitazione della donna, dove gli agenti hanno rinvenuto anche alcuni smartphone e tablet.

La donna, di quarantatre anni, è stata arrestata in flagranza di reato per traffico di droga. A suo carico sono emersi anche numerosi precedenti e una reputazione di referente per potenziali acquirenti della zona.

