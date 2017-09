Spaccio marijuana Milano, arrestati due “coltivatori casalinghi”

In arresto in due separati episodi un uomo di 49 anni e un ragazzo di 18; a casa avevano piante e dosi pronte

La Polizia di Stato, durante i servizi di controllo sul territorio di Milano, mirati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, ha arrestato in due distinte operazioni un italiano di 49 anni e un italiano 18enne per produzione e detenzione ai fini spaccio di droga.

Nel primo episodio gli agenti del Commissariato Quarto Oggiaro, in località Baranzate, hanno scoperto una serra di piante di marijuana sul balcone di uno stabile, dove le piante risultavano ben nascoste dalle tende da sole. Il proprietario è stato arrestato per la produzione e detenzione ai fini di spaccio. Sono state sequestrate 10 piante e 150 grammi di marijuana pronta per essere venduta.

Nella seconda operazione, eseguita nella sera di lunedì 18 settembre 2017, i poliziotti hanno proceduto all’arresto di un giovane mentre spacciava. Dalla perquisizione effettuata presso una cantina sono stati rinvenuti 18 grammi di cocaina.