Spaccio in pieno giorno Varese, droga nascosta dentro doppifondi

Gli arresti sono stati eseguiti dalla Guardia di Finanza di Varese: quattro gli uomini di nazionalità albanese finiti in manette con le accuse, a vario titolo, per reati connessi allo spaccio.

Secondo quanto spiegato, i militari, coordinati dalla Procura di Busto Arsizio (Varese), hanno constatato che i pusher usavano incontrare i clienti in pieno giorno e in luoghi pubblici della città.

Gli uomini, inoltre, trasportavano la droga nascondendola all’interno di doppifondi costruiti appositamente all’interno dei portabagagli di alcune automobili: utilizzando le vetture, gli indagati si recavano nei luoghi di incontro prestabiliti.

Durante l’operazione i Finanzieri hanno sequestrato tre automobili modificate e 12mila euro in contanti.