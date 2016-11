Sparatoria Cinisello Balsamo, feriscono uomo e incendiano auto dell’agguato

La sparatoria risale alle 22,40 circa di lunedì 28 novembre 2016: ferito a colpi di pistola un uomo di 28 anni, nordafricano, sorpreso mentre camminava per strada. La vittima è stata ricoverata al Niguarda.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo stava camminando in via Lincoln, a Cinisello Balsamo, quando è stato raggiunto dai suoi aggressori.

Ignoti hanno quindi esploso diversi colpi di pistola nei confronti del 28enne, che al momento non era solo.

La vittima è stata colpita a una gamba e alla schiena e, dileguatisi gli aggressori, è stato soccorso dal 118 e trasportato al Niguarda.

Una volta identificato, l’uomo è risultato avere precedenti per droga; era inoltre in attesa di essere regolarizzato in Italia.

Gli aggressori, prima di darsi alla fuga, hanno incendiato la vettura usata per l’agguato, abbandonata subito dopo l’accaduto a pochi metri di distanza.