Sparatoria viale Fontanelli Milano, lite in strada e uomo gambizzato

È successo a Milano in via Achille Fontanelli, zone Bruzzano, alle 23.30 di giovedì 16 febbraio 2017: una sparatoria durante una lite e un uomo di 51 anni “gambizzato”.

Secondo le prime ricostruzioni, la lite è scoppiata tra la vittima e due uomini, al momento ancora ricercati.

Per motivi ancora al vaglio della Polizia, il diverbio è peggiorato al punto che, uno degli aggressori, ha estratto una pistola, e ha sparato alle gambe del 51enne.

I proiettili hanno raggiunto l’uomo a una gamba; mentre i due aggressori si sono immediatamente dileguati, la vittima è stata soccorsa dal 118.

I paramedici non hanno riscontrato condizioni serie per l’uomo, che è stato trasportato in codice verde al Niguarda e, quindi, non rischierebbe la vita.

La Polizia ha aperto un’indagine per acclarare le cause dell’accaduto e risalire ai due aggressori, che non sono ancora stati identificati.

