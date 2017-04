Spari Parigi Champs-Élysées: attentatore apre fuoco contro Polizia

Spari sugli Champs Elysées a Parigi. Un poliziotto è rimasto ucciso dopo essere stato raggiunto da alcuni colpi di arma da fuoco, sparati da un’arma automatica. Il portavoce del ministro dell’Interno francese smentisce la morte di un secondo poliziotto. Al momento, il bilancio della sparatoria è quindi di un poliziotto morto e due gravemente feriti.

L’uomo che ha aperto il fuoco contro la polizia è stato “neutralizzato”: a comunicare l’uccisione dell’aggressore è stata la prefettura di polizia di Parigi, riferisce il sito di ‘Le Figaro’. Ma, secondo alcuni testimoni citati da ‘Bfmtv’, gli aggressori sarebbero stati due.

Intanto una perquisizione è in corso nell’abitazione dell’uomo ucciso dopo aver aperto il fuoco contro i poliziotti: era conosciuto dai servizi francesi e la sua abitazione si trova nella Seine-et-Marne, nella banlieue parigina. Il ministero dell’Interno ha reso noto che sono in corso operazioni di sminamento della sua auto.

E arrivano conferme sul fatto che l’obiettivo fossero effettivamente gli agenti: è un portavoce del ministero dell’interno francese a confermarlo, escludendo di fatto l’ipotesi che si possa trattare di una rapina finita male, come ipotizzato da alcune fonti di stampa. Al momento sono in azione le forze speciali e la procura anti-terrorismo ha aperto un’inchiesta.

Numerosi agenti di polizia muniti di scudi si sono schierati sulla Avenue, dove si vedono decine di camionette delle forze di sicurezza. Chiuse per precauzione la stazione della metropolitana Franklin Roosevelt e George V.

La sparatoria è avvenuta all’angolo con la nota brasserie Fouquet’s. La zona è stata chiusa dalla polizia e viene sorvolata da un elicottero. La sparatoria è avvenuta mentre è in corso l’ultimo dibattito televisivo fra i candidati alle presidenziali di domenica.

(fonte: adnkronos.com, foto:Cezary Piwowarski)

