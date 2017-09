Statale Milano, niente ricorso al Consiglio di Stato, iscrizioni aperte e rimborsi Info

L’università, dopo aver perso il ricorso promosso davanti al TAR dall’associazione Udu, non procederà in Consiglio di Stato: aperte iscrizioni e rimborsi

Non ci sarà il ricorso al Consiglio di Stato dopo la pronuncia re TAR del Lazio sul numero chiuso in Stata: le iscrizioni sono aperte.

Il ricorso era stato fatto dall’associazione Udu, Unione degli universitari, sull’introduzione del numero chiuso nelle facoltà umanistiche dell’ateneo: da venerdì 8 settembre al 16 ottobre 2017, le iscrizioni tornano aperte a tutti gli studenti che vorranno immatricolarsi alle facoltà di laurea in Filosofia, Lettere, Scienze dei Beni culturali, Lingue e letterature straniere, Storia, Scienze umane dell’ambiente, del territorio e del paesaggio.

Annullati anche i test d’ingresso già sostenuti: chi vuole seguire i corsi, dovrà compiere nuovamente la procedura e il contributo versato per la domanda di ammissione ai test sarà rimborsato.