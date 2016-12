Studentessa Università Statale Milano morta per meningite, partita profilassi

Purtroppo si è concluso con un tragico epilogo lo stato di salute della ragazza di di 24 anni studentessa presso l’Università degli Studi di Milano: la giovane è deceduta per meningite all’ospedale Niguarda di Milano.

La giovane è spirata nella serata del 30 novembre 2016 presso il nosocomio.

Intanto, già da stamattina la Statale ha fatto partire il protocollo di profilassi previsto per fattispecie di questo genere, che coinvolge gli ambienti abitualmente frequentati dalla studentessa.

La 24enne studiava Chimica e, il decesso per meningite nel medesimo dipartimento, non sarebbe l’unico, poiché anche lo scorso luglio si sarebbe verificato un altro, tragico caso.

Le indagini rimangono aperte.