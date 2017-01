Sub disperso lago di Como, scomparso davanti Mandello Lario

Subito iniziate le ricerche, non senza ostacoli a causa di oscurità e basse temperature

Un subacqueo è scomparso nella sera del 18 gennaio 2017 dentro le acque del Lago di Como.

Secondo le prime informazioni, l’uomo è stato visto per l’ultima volta all’altezza di Mandello del Lario, in provincia di Lecco.

Il sub stava facendo immersioni con un amico; una volta perso di vista, il compagno ha dato l’allarme.

Sul luogo sono subito sopraggiunti i Vigili del Fuoco, con i sommozzatori del nucleo SAF (il nucleo preposto al soccorso Speleo Alpino Fluviale), i carabinieri di Mandello e gli operatori del 118 con un’ambulanza.

Le ricerche sono iniziate subito ma, purtroppo, sono state ostacolate dall’oscurità della sera, oltre che dalle temperature rigidissima.

Le indagini rimangono aperte.

