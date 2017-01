Supermercati, negozi, centri commerciali aperti 6 gennaio 2017 Epifania Milano e Lombardia, elenco

Venerdì 6 gennaio 2017 si celebrerà l’Epifania; di seguito i supermercati, i negozi e i centri commerciali che rimarranno aperti a Milano e Lombardia come apertura straordinaria:

PROVINCIA DI BERGAMO

Non è stato segnalato alcun supermercato

PROVINCIA DI BRESCIA

Non è stato segnalato alcun supermercato

PROVINCIA DI BERGAMO

Non è stato segnalato alcun supermercato

PROVINCIA DI COMO

Non è stato segnalato alcun supermercato

PROVINCIA DI CREMONA

Non è stato segnalato alcun supermercato

PROVINCIA DI LECCO

Non è stato segnalato alcun supermercato

PROVINCIA DI LODI

Non è stato segnalato alcun supermercato

PROVINCIA DI MANTOVA

Non è stato segnalato alcun supermercato

PROVINCIA DI MILANO

Non è stato segnalato alcun supermercato

PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

Non è stato segnalato alcun supermercato

PROVINCIA DI PAVIA

Non è stato segnalato alcun supermercato

PROVINCIA DI SONDRIO

Non è stato segnalato alcun supermercato

PROVINCIA DI VARESE

Non è stato segnalato alcun supermercato

(fonte: www.ultimoprezzo.com)