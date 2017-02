Suv sfonda vetrina di un bar Seregno, era pieno orario dell’aperitivo

Il rocambolesco incidente è avvenuto domenica 29 gennaio 2017 a Seregno, in provincia di Monza, in pieno orario dell’aperitivo: un Suv, a seguito di un incidente con un’altra auto, è andato a sbattere contro la vetrina di un bar, sfondandola. Fortunatamente non ci sono feriti gravi.

Secondo le prime ricostruzioni eseguite dalla Polizia locale, un’auto non avrebbe rispettato uno stop, finendo letteralmente addosso al Suv.

Per la violenza dell’impatto, il Suv è finito a sua volta contro la vetrina del bar, mandandola in frantumi.

Gli avventori rimasti coinvolti sono due ma, da quanto si apprende, fortunatamente hanno riportato solo lievi escoriazioni.

Le indagini rimangono aperte, al fine di acclarare la dinamica del drammatico incidente.