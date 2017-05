Sventato furto supermercato Assago, arrestato il ladro

È successo poco dopo l’una del mattino di giovedì 25 maggio 2017 presso un supermercato ad Assago.

Secondo quanto spiegato, due malviventi si sono introdotti in un market locale attraverso la zona compattatori.

L’intrusione è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza e successivamente la centrale di vigilanza Sicuritalia ha prontamente inviato in loco una pattuglia di sicurezza.

Sul posto una guardia giurata è riuscita a sventare il colpo, procedendo al fermo di uno dei due ladri e all’allertando i Carabinieri di zona.

Le Forze dell’Ordine, subito sul posto, hanno preso in consegna il malvivente e ripristinato la legalità.

