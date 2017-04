Take away Milano chiuso da Questore per accoltellamento, provvedimento immediato

Il Questore Cardona ha adottato per la prima volta nell’immediatezza, e in via d’urgenza, il provvedimento di chiusura del locale

Il Questore di Milano ha disposto la chiusura ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S., per la prima volta, di un esercizio di vicinato (un Kebab “take away” sito nella città di Milano).

Il provvedimento è stato emesso a cura della Divisione Amministrativa e Sociale della Questura, in collaborazione con il Commissariato Ticinese, a seguito di un accoltellamento.

L’evento è accaduto nella notte tra sabato 22 e domenica 23 aprile 2017: ferito a una mano un cittadino marocchino colpito da un connazionale con un coltello da cucina dopo una violenta lite.

“Allo scopo di scongiurare il rischio che all’interno del locale si potessero ripetere analoghi episodi delittuosi – ha comunicato la Questura –, nell’immediatezza e in via d’urgenza, è stato adottato, per motivi di tutela della sicurezza pubblica, il provvedimento di chiusura per 7 giorni dell’esercizio di vicinato