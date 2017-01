Tenta di farsi esplodere dentro commissariato Polizia Milano, tunisino sarà rimpatriato

L’uomo, di 30 anni, è noto per essere uno spacciatore violento, attivo in zona Porta Venezia; sarà rimpatriato

È accaduto in via Schiaparelli a Milano, dove ha sede il Commissariato Garibaldi/Venezia: qui è stato portato un uomo di 30 anni, tunisino, che ha minacciato di farsi esplodere.

Secondo le prime informazioni, l’uomo ha numerosi precedenti ed è noto alle Forze dell’Ordine per essere un violento spacciatore, operante in particolare nella zona di Porta Venezia.

Il 30enne verrà rimpatriato.

