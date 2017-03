Tentata rapina anziana via Val Pellice Milano, voleva strapparle gli anelli dalle dita

A San Siro c’è massima mobilitazione per l’arrivo del Papa, in visita il 25 marzo prossimo a Monza e Milano; tuttavia, camminare per le strade del quartiere rimane non sempre sicuro, come è capitato a un’anziana di 82 anni rapinata in pieno pomeriggio mercoledì 22 marzo 2017.

Secondo quanto ricostruito, autore della rapina è un uomo di 29 anni con precedenti, che ha aggredito l’anziana in via Val Pellice.

L’obiettivo del malvivente erano 3 anelli che l’anziana portava alle dita, e che il ladro ha cercato di strapparle via.

La vittima, fortunatamente, ha gridato, al punto che le urla hanno attirato l’attenzione di un residente, che passava vicino.

Il cittadino non ha esitato a lanciarsi in soccorso dell’anziana, affrontando il rapinatore e bloccandolo.

Chiamata poi la Polizia, il 29enne è stato arrestato, mentre grazie all’intervento del cittadino la donna non ha subito lesioni.

