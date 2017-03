Tentata rapina viale delle Rimembranze Milano, giovane donna aggredita da tre ladri a mezzogiorno

È successo a Milano in via delle Rimembranze, un’area dove gli appelli dei residenti in quanto a mancanza di sicurezza sembra, purtroppo, destinato a rimanere inascoltato.

Ultimo episodio della lunga serie dei reati predatori che avvengono nel quartiere, la tentata rapina di una borsa in possesso di una donna di 34 anni, italiana, che stava camminando poco dopo mezzogiorno.

La donna ha raccontato che, all’improvviso, è stata bloccata e aggredita da tre giovani, presumibilmente di etnia rom.

Durante l’aggressione, la vittima è caduta a terra e, i rapinatori, non sono riusciti a portarle via la borsa, preferendo quindi darsela a gambe per dileguarsi.

Sul posto è intervenuta la Polizia, mentre la 34enne è stata trasportata al Niguarda.

